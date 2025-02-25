Китай предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите ШОС

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Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь. Об этом пишет РИА Новости.

В Ташкенте состоялся круглый стол "ШОС в действии: перспективы развития сотрудничества между Китаем в Узбекистаном". На мероприятии также была проведена презентация председательства КНР в ШОС в этом году.

"Нынешний год также знаменуют 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Китай предлагает вписать формулировки об этих важных и исторических событиях в итоговые документы саммита ШОС", - сказал Юй Цзюнь, выступая на открытии мероприятия.

Дипломат выразил надежду, что на саммите организации в этом году "стороны смогут достичь большего консенсуса, изложить общую позицию громким голосом и продвинуть и ШОС на новый этап развития".

Посол сообщил, что в рамках председательства Китай планирует провести более 40 мероприятий различных форматов и механизмов в рамках ШОС. "Эти конкретные меры будут способствовать дальнейшему укреплению политического доверия, обеспечению общей безопасности, содействию всеобщему процветанию, развитию народной дипломатии, повышению эффективности сотрудничества, чтобы построить более тесное сотрудничество единой судьбы ШОС", - добавил Юй Цзюнь.