3.78 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Китай сообщил, что США отменят ограничительные меры в отношении страны
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли. Такое заявление сделали в министерстве коммерции КНР, сообщает РИА Новости.
26 июня вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что 25 июня он подписал торговую сделку с Китаем.
"Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений.
Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.