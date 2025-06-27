Китай сообщил, что США отменят ограничительные меры в отношении страны

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли. Такое заявление сделали в министерстве коммерции КНР, сообщает РИА Новости.

26 июня вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что 25 июня он подписал торговую сделку с Китаем.

"Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.

В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений.