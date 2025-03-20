Китай увеличит пошлины на товары из США до 125 %

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по тарифам Госсовета КНР.

Известно, что тарифная ставка будет увеличена с 12 апреля. Она будет действовать на все импортируемые из США товары. Отмечается, что данная мера принята в качестве ответа на протекционистские действия американской администрации.

Как подчеркивается в распространенном заявлении, крайне высокие пошлины Вашингтона на продукцию КНР являются "серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла".

"Учитывая, что при нынешнем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, китайская сторона не будет обращать внимания на дальнейшее повышение пошлин США в отношении продукции из Китая", - отмечается в сообщении.