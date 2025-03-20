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Китай увеличит пошлины на товары из США до 125 %
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по тарифам Госсовета КНР.
Известно, что тарифная ставка будет увеличена с 12 апреля. Она будет действовать на все импортируемые из США товары. Отмечается, что данная мера принята в качестве ответа на протекционистские действия американской администрации.
Как подчеркивается в распространенном заявлении, крайне высокие пошлины Вашингтона на продукцию КНР являются "серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла".
"Учитывая, что при нынешнем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, китайская сторона не будет обращать внимания на дальнейшее повышение пошлин США в отношении продукции из Китая", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из более чем 180 стран и территорий. В отношении Пекина эта ставка составила 34 %. В ответ Китай с 10 апреля утвердил дополнительные тарифы в 34 % на всю американскую продукцию. Затем в Вашингтоне пообещали Пекину пошлины в размере 104 % до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с США. Это привело к контрмерам: Китай повысил тарифы в отношении США до 84 %. В свою очередь Трамп заявил о незамедлительном повышении ставки на китайские товары до 125 %.