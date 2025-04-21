Китайцы раскрыли правду о том, где и кто отшивает люксовые вещи

Когда США ввели заоблачные пошлины на товары из Поднебесной, китайский TikTok ответил роликами о реальной цене западных товаров. Об этом рассказали в проекте "Тренды".

Сотрудники китайских фабрик, годами шившие "люкс" для Hermès, Prada и Gucci, вышли с простым месседжем: "Ваша Birkin стоит 200 долларов. Вы платите за бирку". Рабочие в роликах держат сумки с логотипами "Made in Italy" и смеются: "Это мы их делаем. Хотите такую же без посредников? Пишите в личку".

Сумка Hermès: себестоимость - 1,5 тыс. долларов, цена в Париже - 35 тыс. долларов. Пальто Prada: себестоимость - 150 долларов, цена на Западе - в 10 раз дороже. Видео с хештегом #WhoMadeYourLuxury набрали миллионы просмотров.

Ирония в том, что даже знаменитая кепка президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" сделана в Китае.

Эксперты считают, что такое срывание покровов может подпортить репутацию крупным брендам. Имидж сектора давно под угрозой, и такого рода сообщения точно не добавят популярности сумкам за 20 тыс. долларов. Кроме того, эти ролики популяризируют "серый" рынок предметов роскоши с очень качественными подделками, разрушая имидж этих брендов как недоступных и роскошных.

Суть в том, что бренды и подделки шьют на одних фабриках: днем официально, ночью контрафактно. Да, качество может быть хуже, но и нынешние вещи класса "люкс" хромают.

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Пользовательница в интернете поделилась историей про покупку сумки Chanel, которая облезла. В бутике клиентке сказали: "Мадам, вы слишком часто ее носите". Вот и весь секрет "французского мастерства": носите реже, чтобы не заметили, как она разваливается.

Китайский TikTok не единственный, кто вскрыл гнойник, показал, что "люкс" - это фикция, раздутая рекламой и страхом быть "недостаточно элитным". В прошлом году итальянская прокуратура провела рейды на фабриках модных домов и выяснила что "люкс" стоит копейки. За сумку, которая выставлена за 2,6 тыс. евро Dior платит своему субподрядчику всего 53 евро. В свою очередь, себестоимость сумки Armani стоимостью 1,8 тыс. евро составляет 250 евро.

Расследование показало, что такая проблема затрагивает и другие бренды. А рабочие - нелегалы из Китая, которые их шьют, получают 2 евро в час и ночуют прямо на фабрике.

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Кто-то скажет: это не бизнес, это грабеж средь бела дня. Но урок не в том, что бренды жадные. А в том, что есть достаточно людей, готовых платить за воздух, лишь бы окружающие ахнули: "У нее Birkin!" Потому что "люкс" - это их наркотик. Вообще, если те, кто покупает сумки за десятки тысяч евро, реально не понимают, что они не могут столько стоить, тогда к ним есть вопросы.

Проблема не только в том, что у сумки за 38 тыс. долларов сумасшедшая наценка, но и в том, что футболка за 100 долларов на самом деле стоит 5. Гениальность же этой системы в том, что покупатели хотят быть обманутыми. Люди платят не за качество, а за чувство собственной значимости в обществе.