КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету - в Токио, Вашингтоне и Сеуле паника

КНДР запустила баллистическую ракету с рекордно высокой дальностью полета - около 1 тыс. км.

По данным Токио, полет продлился почти полтора часа и стал самым длительным за все время испытаний. Высота также максимальная - 7 тыс. м. Ракета упала в 300 км к западу от острова Окусири за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Пхеньяне подтвердили проведение испытания, которое вызвало резкое осуждение со стороны Токио, Вашингтона и Сеула.

В Южной Корее предположили, что ракета является межконтинентальной и нацелена на материковую часть США. По мнению генсека камбина Японии, ее дальность может превышать 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки.

Ан Чан Мен, директор оперативного штаба Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея:

"Этот запуск является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают деятельность, связанную с технологией разработки баллистических ракет, а также научно-технического сотрудничества в этой области. Наши военные осуждают незаконные и безрассудные провокации режима Ким Чен Ына и настоятельно призывают Север немедленно прекратить свои действия, которые угрожают миру и стабильности".

Япония, США и Республика Корея расценили запуск ракеты как нарушение действующих резолюций Совбеза ООН. И условились продолжить усилия по укреплению совместных сил регионального сдерживания. Уже известно о плане провести учения Южной Кореи и США в ответ на пуск ракеты КНДР.