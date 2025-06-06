МИД Грузии закрывает с 1 июля инфоцентр, который пропагандирует деятельность НАТО и Евросоюза. Он был основан 20 лет назад при Саакашвили и являлся символом курса Тбилиси на евроатлантическую интеграцию. Однако давление со стороны Запада завело отношения между Тбилиси и Брюсселем в тупик. Теперь премьер Грузии напрямую обвинил Евросоюз в финансировании экстремистов. Кобахидзе подчеркнул, что предоставлял доказательства европолитикам, но в ответ получил только общие расплывчатые заявления.

"Они давали указания по Майдану. Это факты. Поэтому посмотрите, в диалоге с европейцами мы говорим: "Вот, у нас есть факты. Противопоставьте им другие факты, не ложь, не общие заявления, фактам противопоставьте факты". Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, мы доказываем это фактами, видео, отчетами о финансировании. У нас есть факты, как эти люди финансируют экстремизм в нашей стране. С нами говорите фактами, а оттуда приходят общие фразы и чаще вранье".