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Кобахидзе: У нас есть факты, как финансируют экстремизм в Грузии
МИД Грузии закрывает с 1 июля инфоцентр, который пропагандирует деятельность НАТО и Евросоюза. Он был основан 20 лет назад при Саакашвили и являлся символом курса Тбилиси на евроатлантическую интеграцию. Однако давление со стороны Запада завело отношения между Тбилиси и Брюсселем в тупик. Теперь премьер Грузии напрямую обвинил Евросоюз в финансировании экстремистов. Кобахидзе подчеркнул, что предоставлял доказательства европолитикам, но в ответ получил только общие расплывчатые заявления.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:
"Они давали указания по Майдану. Это факты. Поэтому посмотрите, в диалоге с европейцами мы говорим: "Вот, у нас есть факты. Противопоставьте им другие факты, не ложь, не общие заявления, фактам противопоставьте факты". Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, мы доказываем это фактами, видео, отчетами о финансировании. У нас есть факты, как эти люди финансируют экстремизм в нашей стране. С нами говорите фактами, а оттуда приходят общие фразы и чаще вранье".
Свое выступление премьер-министр Грузии приурочил к выпуску очередной резолюции Европарламента с критикой политической ситуации в его стране. Авторы документа призвали власти Евросоюза ввести санкции против ведущих грузинских политиков и к пересмотру соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС.