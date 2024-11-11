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Код опасности - красный. На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа

На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа. Цветовой код опасности повышен с желтого до красного.

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

Гава́йиизвержение вулкана

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