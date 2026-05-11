Когда День Победы в Литве стали уничтожать и как сейчас проходит празднование

Несмотря на то что День Победы в Литве формально не находится под запретом, тех, кто приходит почтить память павших, продолжают преследовать радикально настроенные неонацисты. Об этом рассказал литовский политик Антанас Кандротас в "Актуальном интервью".

"В Литве этот праздник официально не запрещен. Но те люди, которые приносят цветы, старики - их просто преследуют всякие неофашисты, неонацисты. Правительство на это смотрит позитивно. Очень печально, что в Литве просто не дают людям праздновать собственный праздник", - высказался политик.

По такому направлению, по словам председателя международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикаса Ягелавичуса, страна пошла где-то после 2000-х годов. "Уже конкретно преследовать людей начали после майдана в 2014 году и после начала специальной военной операции. Тогда этот праздник просто начали уничтожать", - отметил он.

Хотя люди спонтанно выходят, кладут цветы, празднуют. Мы смотрели прямой эфир в Литве, где люди вышли мирно, тихо, положили цветы, молча. Эдикас Ягелавичус

В этом году ситуация в Вильнюсе оказалась несколько лучше ожидаемого, отметил председатель объединения: "Мы думали, что будут жестко запрещать. Но к большой радости, людям не запретили, даже огородили их от националистов, которых не пустили на кладбище. В основном месте празднования в Вильнюсе полиция охраняла порядок".

Но Антанас Кандротас предупредил, что протоколы и штрафы могут прийти потом.