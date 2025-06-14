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Количество пострадавших при атаке Ирана по Израилю возросло до 70
Число пострадавших в Израиле от ответной атаки Ирана выросло минимум до 70. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Jerusalem Post.
Ранее портал Ynet сообщал о 63 пострадавших. Также сообщалось о гибели двух человек и госпитализации 21 раненого.
"Минимум 70 пострадали, двое погибли", - говорится в публикации на сайте издания.
Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. КСИР заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание - 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.