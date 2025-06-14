Количество пострадавших при атаке Ирана по Израилю возросло до 70

Число пострадавших в Израиле от ответной атаки Ирана выросло минимум до 70. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Jerusalem Post.

Ранее портал Ynet сообщал о 63 пострадавших. Также сообщалось о гибели двух человек и госпитализации 21 раненого.

"Минимум 70 пострадали, двое погибли", - говорится в публикации на сайте издания.

Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.