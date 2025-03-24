Количество жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде растет, многие до сих пор остаются под завалами

Количество жертв землетрясения в Мьянме, по последним данным, уже превысило 25 человек, еще 300 получили ранения. При этом многие остаются под завалами - до них пытаются добраться спасатели.





Как сообщают местные СМИ, пятеро из 20 детей, которые были заблокированы в школе, мертвы. В Таиланде среди погибших пока трое, 90 числятся пропавшими без вести. Очевидцы трагедии постепенно приходят в себя.