3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Количество жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде растет, многие до сих пор остаются под завалами
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21825e9c-6435-4eb6-b7b3-2d92c83e168c/conversions/2e84a644-645d-4da6-a55c-5e171448c071-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21825e9c-6435-4eb6-b7b3-2d92c83e168c/conversions/2e84a644-645d-4da6-a55c-5e171448c071-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21825e9c-6435-4eb6-b7b3-2d92c83e168c/conversions/2e84a644-645d-4da6-a55c-5e171448c071-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21825e9c-6435-4eb6-b7b3-2d92c83e168c/conversions/2e84a644-645d-4da6-a55c-5e171448c071-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСМИ: В Мьянме пятеро из 20 детей, которые были заблокированы в школе, мертвы
1.22025-03-28T13:18:41.000000Z00
Количество жертв землетрясения в Мьянме, по последним данным, уже превысило 25 человек, еще 300 получили ранения. При этом многие остаются под завалами - до них пытаются добраться спасатели.
Как сообщают местные СМИ, пятеро из 20 детей, которые были заблокированы в школе, мертвы. В Таиланде среди погибших пока трое, 90 числятся пропавшими без вести. Очевидцы трагедии постепенно приходят в себя.
Напомним, мощное землетрясение потрясло несколько регионов в Мьянме, Таиланде и Южном Китае. Магнитуда в Мьянме составила 7,7, в Таиланде - 4,2. Наиболее мощные последствия ощутили в Бангкоке. В городе введен режим ЧП, проводится эвакуация. Метеодепартамент Таиланда предупредил о риске афтершоков.