Колумбия намерена разорвать отношения с НАТО

Колумбия хочет выйти из партнерства с НАТО. Президент Густаво Петро заявил, что его страна, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров военного блока, не должна участвовать в альянсах, где армии сбрасывают бомбы на детей.

Густаво Петро, президент Колумбии:

"Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках".