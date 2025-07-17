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Колумбия намерена разорвать отношения с НАТО
Автор:Редакция news.by
Колумбия хочет выйти из партнерства с НАТО. Президент Густаво Петро заявил, что его страна, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров военного блока, не должна участвовать в альянсах, где армии сбрасывают бомбы на детей.
Густаво Петро, президент Колумбии:
"Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках".
Петро также заявил, что Колумбия найдет союзников в других регионах, если Запад попытается давить на нее. Политик также добавил, что Богота не хочет быть в сотрудничестве с "армиями тьмы".