Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с ними. Об этом написал президент страны Густаво Петро в соцсети X, сообщает РИА Новости.

"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами, как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", - говорится в сообщении. Глава государства также считает, что американские власти должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами.

Ранее Бразилия раскритиковала США за депортацию своих граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.