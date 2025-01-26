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Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с ними. Об этом написал президент страны Густаво Петро в соцсети X, сообщает РИА Новости.
"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами, как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", - говорится в сообщении. Глава государства также считает, что американские власти должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами.
Ранее Бразилия раскритиковала США за депортацию своих граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.
20 января президент США Дональд Трамп пообещал, что немедленно остановит проникновение нелегалов на американскую территорию и начнет процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.