Колюпанова: В Беларуси нет проблемы дефицита медицинских кадров

В Беларуси нет проблемы дефицита медицинских кадров, в том числе узких специалистов в регионах. Основная задача сегодня - рациональная расстановка имеющегося профессионального ресурса. Такой информацией с журналистами поделилась начальник Главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Беларуси Ольга Колюпанова.

Отдельное внимание - подготовке высококвалифицированных кадров. Сегодня в Беларуси этим занимаются в 4 университетах и 16 медицинских колледжах, которые готовят специалистов среднего звена. В вузах обучаются порядка 10 тыс. будущих врачей и провизоров, из них около половины - иностранные граждане из 63 стран мира.