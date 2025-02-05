Компания Google отказалась от принципа неиспользования ИИ в военных целях

Компания обновила "Принципы ИИ" на своем сайте, в том числе из списка убрали пункт, в котором утверждалось, что IT-гигант не будет заниматься оружием и технологиями, которые прямо или косвенно причиняют вред людям и используются для слежки. Также в новой редакции говорится: Google "будет действовать там, где считает, что общие вероятные выгоды существенно превышают прогнозируемые риски и недостатки".