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Компания Google отказалась от принципа неиспользования ИИ в военных целях
Google отказалась от принципа не использовать искусственный интеллект в военных целях. На это обращает внимание телеканал CNBC.
Компания обновила "Принципы ИИ" на своем сайте, в том числе из списка убрали пункт, в котором утверждалось, что IT-гигант не будет заниматься оружием и технологиями, которые прямо или косвенно причиняют вред людям и используются для слежки. Также в новой редакции говорится: Google "будет действовать там, где считает, что общие вероятные выгоды существенно превышают прогнозируемые риски и недостатки".
Несколько сотрудников Google выразили обеспокоенность изменением политики компании без обсуждения с персоналом и общественностью.