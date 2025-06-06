Компания Procter & Gamble планирует сократить 7 тыс. сотрудников

Как сообщает Reuters, компания Procter & Gamble намерена сократить 7 тыс. рабочих мест из-за пошлин Трампа. 6 % персонала лишатся своих рабочих мест в течение следующих двух лет. Производитель также прекратит выпуск некоторых категорий продукции.