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Компания Procter & Gamble планирует сократить 7 тыс. сотрудников

Как сообщает Reuters, компания Procter & Gamble намерена сократить 7 тыс. рабочих мест из-за пошлин Трампа. 6 % персонала лишатся своих рабочих мест в течение следующих двух лет. Производитель также прекратит выпуск некоторых категорий продукции.

Компания готовится к глобальному снижению спроса из-за растущей неопределенности. Производственный гигант уже оценил свои убытки в 2026 году: минус 600 млн долларов.

Procter & Gambleсокращения