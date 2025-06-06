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Компания Procter & Gamble планирует сократить 7 тыс. сотрудников
Как сообщает Reuters, компания Procter & Gamble намерена сократить 7 тыс. рабочих мест из-за пошлин Трампа. 6 % персонала лишатся своих рабочих мест в течение следующих двух лет. Производитель также прекратит выпуск некоторых категорий продукции.
Компания готовится к глобальному снижению спроса из-за растущей неопределенности. Производственный гигант уже оценил свои убытки в 2026 году: минус 600 млн долларов.