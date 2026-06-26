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Компания Renault сократит 800 сотрудников
Автор:Редакция news.by
Очередной автогигант проводит массовые увольнения. Автоконцерн Renault планирует сократить 800 сотрудников французского инженерного подразделения компании, чтобы справиться с конкуренцией со стороны китайской автомобильной промышленности.
Газета Le Monde со ссылкой на представителя концерна отмечает, что в 2024 году доля китайских автопроизводителей на европейском рынке составляла менее 3 %, а к концу мая 2026 года достигла почти 9 %.
В попытке конкурировать наряду с сокращениями Renault намерена нанять от 150 до 200 новых инженеров на постоянные контракты и организовать программу переквалификации для части сотрудников.