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Кому мирные переговоры по Украине не дают покоя - в "Таблице Менделевой"
Второму раунду переговоров России и Украины быть. Обмен меморандумами и встреча для обсуждения условий прекращения огня. Кому мирный исход не дает покоя и зачем в Брюсселе извращают происходящее в Украине?
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой".
В мае в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек. Стали известны детали второй встречи. Не в Ватикане, не в Женеве, как ранее сообщали зарубежные СМИ. Основной площадкой продолжает оставаться Стамбул.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня".
Проекты меморандумов обеих сторон готовы. Известно, что в российском зафиксированы обязательные к исполнению требования Москвы. И как сообщает агентство Reuters, Россия намерена потребовать от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток.
Не подлежит обсуждению и должен быть подтвержден без всяких условий внеблоковый статус Украины. Вероятно, отказаться Киеву придется и от ЕС. Премьер Венгрии подчеркнул: что Европе нужен мир, а чтобы его достичь, необходимо отказаться от идеи включения Украины в состав Евросоюза. Но с таким подходом согласны не все.
Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН:
"Что касается Венгрии и Словакии, то европейских глобалистов больше всего беспокоит возможность этих стран блокировать решения, связанные с военной поддержкой Украины, с новыми санкциями против России и в перспективе с отправкой какого-то европейского контингента в Украину. Т.е. они подрывают европейский монолит. На самом деле, не только они. Если там взять вопрос миротворцев, то там большинство стран не поддерживает: и Испания, и Румыния, и ряд других стран. Т.е., глобально я вижу, что в Европе идет закручивание гаек".
Глобалисты ищут способы помешать мирному процессу. В попытках затянуть конфликт они решили нарастить военные поставки Киеву и развязать Украине руки.
Итальянская газета "Фатто Куатидиано" называет поджигательницей войны Каю Каллас. Именно она, по мнению журналистов, мешает урегулированию конфликта.
"Легко нагнетать обстановку, когда находишься среди неприкасаемых да и вообще среди нерелевантных", - уточняет автор материала.
Война глобалистами рассматривается в качестве лучшего способа борьбы с экономическим кризисом в своих карманах. А еще в таких условиях проще реализовать проект Новой Европы, обретающей явные имперские черты. Глобалистскую элиту волнует лишь сохранение своей власти, а потому они делают все, чтобы к власти в странах ЕС не пришли правые, национальные силы, как в Румынии, например.
А еще так называемые европейские союзники Украины до последнего надеялись на поддержку Штатов, рассчитывали, что Трамп введет вместе с Евросоюзом новые ограничения, а тут лидеры России и США начали договариваться напрямую. И никаких новых санкций.
Дональд Трамп, президент США:
"Что мешает вам ввести новые санкции против России? Только то, что если я считаю себя близким к заключению сделки, я не хочу все испортить, введя санкции. Слушайте, я гораздо жестче, чем те, о ком вы говорите. Но нужно знать, когда применять жесткие меры".
Европу, по сути, исключили из переговоров. И единственный оставшийся у них способ саботировать мирное урегулирование украинского конфликта - через Киев. При этом глава Минобороны Украины подтвердил готовность страны к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.
Однако главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского все же занесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Противоречиво, но факт.
Каждый этап переговоров - безмерно важный пазл в перестроении ситуации к прочному миру, а не перемирию. Переговоры продолжаются - и это главное.