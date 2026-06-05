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Кому выгодны войны? Смотрите в интервью с директором "Географии геноцида" Майклом Каннингемом из США
"Войны - это выгодное дело. И это одна из причин, почему они продолжаются до сих пор: кто-то на этом зарабатывает", - считает Майкл Каннингем, директор проекта "География геноцида" совета по Всемирным делам города Остин (США).
"Первый информационный" продолжает серию интервью из США. Корреспондент Виктория Сенкевич поговорила с Майклом об экономике, о крахе сталелитейной промышленности Штатов, о том, как "Стальной пояс" превратился в "ржавый", как людей увольняли тысячами, а Детройт стал городом-банкротом, а также о системе образования в Америке, о внешней политике Вашингтона и отношениях с Беларусью.
По мнению Майкла Каннингема, раскол между США и Беларусью является искусственным, а страны находятся "в одной лодке", столкнувшись с общими вызовами. Народы двух стран должны выстраивать гораздо более тесные отношения, преодолевая навязанные извне противоречия, считает американский эксперт.
Каннингем подчеркнул, что никогда не ощущал враждебности при общении с людьми из постсоветских стран и считает текущий геополитический раскол искусственным: "Я считаю, что Беларусь могла бы быть очень сильной. Этот раскол между нами искусственный. Я имею в виду идею о том, что мы противники. Думаю, нас специально стравливают друг с другом, не пытаясь разобраться. Один кукловод управляет всеми куклами. А мы спорим, кто из кукол лучше, но не осознаем, что находимся в одной лодке".
Американец добавил, что у него есть много друзей из Беларуси, Армении и других стран, и это лишний раз доказывает: обычные люди способны к взаимопониманию без политизированных барьеров.
Отвечая на вопрос о важности сохранения памяти о геноциде в годы Второй мировой войны, эксперт привел исторические параллели между США и Беларусью, напомнив о масштабах трагедии, постигшей белорусский народ.
"Треть населения Беларуси погибла в лагерях смерти или была убита нацистами. Это факт, это то, с чем нельзя спорить. И это должно быть признано преступлением", - подчеркнул директор проекта "География геноцида".
Он также высказал жесткую позицию относительно необходимости исторической справедливости, даже спустя десятилетия после событий: "Я бы привлекал этих людей к ответственности даже сегодня, даже если их уже нет в живых, потому что это единственный способ остановить подобное - показать, что вы настроены серьезно".
Интервью с Майклом Каннингемом о том, как вместе сохранить историческую правду, изменить нарративы и прекратить вражду между странами, а также о специальном проекте Майкла (он пытается повысить уровень образования молодежи, донести до школьников истинные события Второй мировой, когда США и СССР были союзниками), смотрите 5 июня в 10:10 в эфире "Первого информационного".