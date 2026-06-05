"Войны - это выгодное дело. И это одна из причин, почему они продолжаются до сих пор: кто-то на этом зарабатывает", - считает Майкл Каннингем, директор проекта "География геноцида" совета по Всемирным делам города Остин (США).

"Первый информационный" продолжает серию интервью из США. Корреспондент Виктория Сенкевич поговорила с Майклом об экономике, о крахе сталелитейной промышленности Штатов, о том, как "Стальной пояс" превратился в "ржавый", как людей увольняли тысячами, а Детройт стал городом-банкротом, а также о системе образования в Америке, о внешней политике Вашингтона и отношениях с Беларусью.

По мнению Майкла Каннингема, раскол между США и Беларусью является искусственным, а страны находятся "в одной лодке", столкнувшись с общими вызовами. Народы двух стран должны выстраивать гораздо более тесные отношения, преодолевая навязанные извне противоречия, считает американский эксперт.

Каннингем подчеркнул, что никогда не ощущал враждебности при общении с людьми из постсоветских стран и считает текущий геополитический раскол искусственным: "Я считаю, что Беларусь могла бы быть очень сильной. Этот раскол между нами искусственный. Я имею в виду идею о том, что мы противники. Думаю, нас специально стравливают друг с другом, не пытаясь разобраться. Один кукловод управляет всеми куклами. А мы спорим, кто из кукол лучше, но не осознаем, что находимся в одной лодке".

Американец добавил, что у него есть много друзей из Беларуси, Армении и других стран, и это лишний раз доказывает: обычные люди способны к взаимопониманию без политизированных барьеров.

Отвечая на вопрос о важности сохранения памяти о геноциде в годы Второй мировой войны, эксперт привел исторические параллели между США и Беларусью, напомнив о масштабах трагедии, постигшей белорусский народ.

"Треть населения Беларуси погибла в лагерях смерти или была убита нацистами. Это факт, это то, с чем нельзя спорить. И это должно быть признано преступлением", - подчеркнул директор проекта "География геноцида".

Он также высказал жесткую позицию относительно необходимости исторической справедливости, даже спустя десятилетия после событий: "Я бы привлекал этих людей к ответственности даже сегодня, даже если их уже нет в живых, потому что это единственный способ остановить подобное - показать, что вы настроены серьезно".