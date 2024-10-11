Конференция по восстановлению Украины должна пройти в Риме в июле 2025 года

Конференцию по восстановлению Украины анонсировала премьер Италии Джорджия Мелони. Она должна пройти в Риме в июле 2025 года.

Политик заявила неожиданное - привлечение международных игроков, которые смогут склонить Россию к переговорам, является важной задачей. Вероятно, на этот раз маятник качнулся в сторону мирного урегулирования.

А лидер киевского режима заявил, что второй «саммит мира» все же состоится. Дата еще не определена, но месяц выбран - ноябрь.