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Конференция по восстановлению Украины должна пройти в Риме в июле 2025 года
Конференцию по восстановлению Украины анонсировала премьер Италии Джорджия Мелони. Она должна пройти в Риме в июле 2025 года.
Политик заявила неожиданное - привлечение международных игроков, которые смогут склонить Россию к переговорам, является важной задачей. Вероятно, на этот раз маятник качнулся в сторону мирного урегулирования.
А лидер киевского режима заявил, что второй «саммит мира» все же состоится. Дата еще не определена, но месяц выбран - ноябрь.
В то же время Запад не прекращает спонсирование Киева. Всемирный банк решением совета директоров утвердил создание нового фонда для Украины. Канада, Япония и США стали его учредителями. В организацию страны намерены внести не менее 10 миллиардов долларов. Предполагается, что фонд станет ключевым в вопросе предоставления Киеву пресловутых 50 миллиардов от замороженных российских активов.
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