Конференция в Гданьске соберет 1 % необходимых средств на помощь Киеву

Конференция по восстановлению Украины в Гданьске сможет обеспечить Киеву лишь около 1 % от необходимых средств на реконструкцию страны.

По подсчетам, планируется заключить контракты на 10 млрд долларов. Так, Еврокомиссия подписала соглашения на сумму более 1 млрд евро о новом финансировании в рамках инвестиционной программы для Киева.

Кроме того, Европейский союз перечислил Украине первый транш в размере более 3,2 млрд евро из кредитной программы на 90 млрд.