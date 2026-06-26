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Конференция в Гданьске соберет 1 % необходимых средств на помощь Киеву
Автор:Редакция news.by
Конференция по восстановлению Украины в Гданьске сможет обеспечить Киеву лишь около 1 % от необходимых средств на реконструкцию страны.
По подсчетам, планируется заключить контракты на 10 млрд долларов. Так, Еврокомиссия подписала соглашения на сумму более 1 млрд евро о новом финансировании в рамках инвестиционной программы для Киева.
Кроме того, Европейский союз перечислил Украине первый транш в размере более 3,2 млрд евро из кредитной программы на 90 млрд.
Однако, по прогнозам Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, стоимость восстановления Украины достигает 588 млрд долларов.