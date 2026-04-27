Конфликт в Иране взвинтил цены на фисташки

Война в Иране вызвала резкий скачок цен на фисташки - до самого высокого уровня за последние годы.

По данным СМИ, Иран, на который приходится около пятой части мирового производства и трети экспорта фисташек, столкнулся с серьезными проблемами при вывозе урожая. Конфликт нарушил логистику, судоходные компании меняют маршруты, это ведет к задержкам и росту затрат. В марте цены на орех превысили 9 долларов за килограмм - это максимум с 2018 года.