Конфликт в Украине принес США в 2024 году рекордную выручку от продажи военной техники

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест7°
Гомель5°
Витебск4°
Могилев5°
Минск5°
Минск
5°
США получили рекордную выручку с продажи военной техники в 2024 году на фоне украинского конфликта, пишет Ouest-France.
По данным издания, цифры выросли на 29 %. Общая сумма продаж превысила 318 млрд долларов.
При этом существенная часть выручки связана с закупкой техники другими странами, которые несут потери от передачи своих ресурсов Украине.
Американский военно-промышленный комплекс ожидает сохранение темпов прибыли как минимум по итогам I квартала 2025 года.