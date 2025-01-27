Конфликт в Украине принес США в 2024 году рекордную выручку от продажи военной техники

США получили рекордную выручку с продажи военной техники в 2024 году на фоне украинского конфликта, пишет Ouest-France. По данным издания, цифры выросли на 29 %. Общая сумма продаж превысила 318 млрд долларов.

При этом существенная часть выручки связана с закупкой техники другими странами, которые несут потери от передачи своих ресурсов Украине.



Американский военно-промышленный комплекс ожидает сохранение темпов прибыли как минимум по итогам I квартала 2025 года.