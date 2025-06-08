Конфликт вокруг высылки нелегалов вспыхнул в Калифорнии

В калифорнийском городе Парамаунт продолжается противостояние федеральной пограничной службы и местного населения. Правительство Калифорнии явно причастно к организации беспорядков. Хулиганов всячески подстрекают в СМИ, на помощь направляют волонтеров, которые доставляют им лекарства и еду.

Трамп также утверждает, что американская разведка располагает сведениями об участии в бунте мексиканских наркокартелей. Именно они причастны к организации мятежа. Так или иначе, американские власти в этой истории во всей красе показали свою склонность применять двойные стандарты - в использовании спецсредств никто не смущался. Власти в частности применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Уже в ближайшие часы в Лос-Анджелес прибудут 2 тыс. солдат национальной гвардии - им дан карт-бланш на применение любых методов подавления беспорядков. Трамп даже авансом поблагодарил военных за эффективное применение силы, хотя они еще в Город ангелов, похоже, не добрались.

Американский президент также заявил, что в ходе протестов категорически запрещено применение масок. А к тем, кто будет в них, нацгвардии позволено применять огнестрельное оружие.

Белый дом называет события в Лос-Анджелес мятежом. Пока борьбу с участниками беспорядков ведут пограничники, которым и должны помочь военные. На данный момент задержаны 44 человека, есть пострадавшие. Применение армии для подавления беспорядков - большая редкость в США. Такое случалось в истории страны лишь несколько раз. Противники уже обвиняют Трампа в нарушении Конституции.

Между тем, беспорядки охватывают все новые регионы страны. Столкновения полиции с протестующими начались в Нью-Йорке. Здесь она также требуют освобождения нелегалов, которых готовят к высылке на родину. Пока размах конфликта не достиг уровня 5-летней давности, когда движение БЛМ заставило полыхать целые города, тем не менее противостояние делается с каждым часом все острее.