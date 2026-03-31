Конгресс США: Америка не желает воевать с Россией

Америка не намерена воевать с Россией, единственный путь к миру лежит через диалог. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США, республиканец Деррик Ван Орден, пишет iz.ru.

"Если я могу сесть за стол переговоров в стремлении к миру, то это смогут сделать все. Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру лежит через диалог или превосходящую силу - мы не собираемся воевать с Россией", - отметил Ван Орден.

Конгрессмен рассказал, что более трех лет работал над "противодействием угрозам, связанным с Россией и Ираном, по всей Европе". В частности, он участвовал в подготовке грузинского и украинского спецназа.