Конгресс США принял законопроект Трампа о госрасходах и налогах

Конгресс США принял законопроект президента Дональда Трампа о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект поддержали 218 конгрессменов, 214 высказались против него. Теперь законопроект отправляется на подпись к президенту США. Ранее разработанный по инициативе администрации Трампа законопроект принял Сенат.

Документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля.