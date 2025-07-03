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Конгресс США принял законопроект Трампа о госрасходах и налогах
Конгресс США принял законопроект президента Дональда Трампа о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга. Об этом пишет ТАСС.
Законопроект поддержали 218 конгрессменов, 214 высказались против него. Теперь законопроект отправляется на подпись к президенту США. Ранее разработанный по инициативе администрации Трампа законопроект принял Сенат.
Документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля.
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект Трампа жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на 5 трлн долларов.