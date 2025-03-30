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Конгрессмен Грин планирует вынести импичмент Трампу

Конгрессмен Грин планирует вынести импичмент Трампу

Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. <…> Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. <…> Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", - заявил Грин во время проходившей в Вашингтоне акции протеста под лозунгом "Hands Off!".

По словам конгрессмена, Трамп не заслуживает должности, которую занимает.

До этого Грин уже заявлял, что работает над очередной попыткой объявить действующему президенту импичмент.

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