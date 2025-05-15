Все происходившее в четверг, 15 мая, в Стамбуле напоминало легкое дежавю. Три года назад киевской стороной были сорваны все договоренности, достигнутые за время переговоров контактных групп России и Украины.

Тогда сторона Зеленского просто перестала выходить на связь. Многие это связывали с кровавой провокацией в Буче, но все оказалось проще: вернуться на край пропасти Киев решил по указке Лондона. И вот теперь, уже в 2025-м, стороны вновь в Турции. Однако за это время условия Кремля не только не изменились, но и появились новые.

Украина же пытается окончательно не потерять лицо и выторговать для себя хоть что-то.

Продолжить там, где остановились 3 года назад

С предложением провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий 11 мая выступил Президент России Владимир Путин. Перезапустить замороженный в 2022-м переговорный процесс, по мнению российского лидера, нужно с той же точки, где он прекратился тогда, но с учетом реального положения "на земле".

Владимир Путин, Президент России:

"В результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину".

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В марте 2022 года Россию на переговорах в Стамбуле, как и сейчас, представлял Владимир Мединский. Именно он по итогам очередного раунда заявил, что Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В открытом доступе проект не публиковали. Но известно, что они включали нейтральный статус Украины, ее отказ от членства в НАТО, размещения на своей территории иностранного контингента и разработки ядерного оружия. Со своей стороны, "незалежная" хотела получить международные гарантии безопасности.

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Владимир Мединский, помощник Президента России:

"Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем дипломатических переговоров и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход, а также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами - Донецкой, Луганской областей".

Казалось, мир уже близок. И чтобы продолжить успешный ход переговоров, Москва объявила о снижении активности в направлении Чернигова и Киева, что фактически означало уход российской армии из этих регионов. 30 марта 2022 года российские военнослужащие покинули населенный пункт Буча в Киевской области. А уже 1 апреля в интернете появилось первое видео с трупами на улицах Бучи, затем еще и еще. Украинские и западные СМИ как по команде приступили к раскрутке истории о якобы имевших место в этом районе преступлениях России против мирного населения. Конечно же, это была провокация с целью не только сорвать переговоры, но и испортить имидж Кремля.

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Адриан Боке, французский журналист:

"В первую очередь я заметил трупы, которые лежали в центре города, в центре Бучи. И в этот момент я замечаю, как из небольших машин достают другие трупы. Эти трупы достают военные и гражданские и раскладывают их рядом с другими трупами на дороге. В этот момент журналисты ждут, пока разложат трупы, и как только трупы разложены, они начинают фотографировать".

Впрочем, даже после этой кошмарной во всех смыслах истории переговоры не прекратились. Они продолжались по видеосвязи на уровне экспертов и подгрупп до середины апреля, а потом Зеленский неожиданно заявил, что события под Киевом закрыли возможность диалога. Это уже позже выяснится, что роль в заморозке соглашений сыграл Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании.

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Давид Арахамия, украинский политик:

"Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать".

В этот же раз все изменилось. Три года назад в этой войне были заинтересованы главные разжигатели конфликтов - Соединенные Штаты и лично Байден. Сегодня у руля страны Трамп и он активно занимается политикой отмены всего, что успел наворотить бывший глава Белого дома. Вот только Киев продолжает заниматься тем, чему научили англосаксы. Украинская сторона вместо того, чтобы поприветствовать шаг Кремля, принялась выдвигать свои условия. Так, Зеленский заявил, что будет встречаться только с российским президентом, позже - что состав нынешней делегации Москвы бутафорский.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Зеленский академий дипломатических не оканчивал и реально не имеет юридического образования (хотя у него диплом есть), а у него такое хорошее базовое образование - это КВН. И я попытаюсь через форму, может быть, понятную ему, донести одну классическую модель. В КВН есть такой конкурс капитанов. Но он никогда не проходит в начале программы. Сперва команда работает, потом в конце конкурс капитанов. Так вот, для того, чтобы была личная встреча Зеленского и Путина, необходимо подготовить ее. Подготовить предложение, подготовить экспертов".

Более того, все тот же Трамп, который сейчас находится в большом турне по Ближнему Востоку, заявил, что не разочарован уровнем российской переговорной стороны. Он ждет реальных действий. Лидер Белого дома и его окружение неоднократно ставили дедлайны, по истечении которых грозились выйти из переговоров, и этот раз может быть последним.