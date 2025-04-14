Конституционный суд Молдовы лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии

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Конституционный суд Молдовы в понедельник удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава КС республики Домника Маноле. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер НСГ Георгий Лейчу заявил, что КС в понедельник, 14 апреля, рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии без участия представителей автономии. С инициативой о пересмотре законодательства выступил генеральный прокурор Молдавии Ион Мунтяну.

"Конституционный суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", а также статьи 25 (ч .3) и 26 Закона "О прокуратуре", - заявила Маноле. По ее словам, решение является окончательным и вступает в силу после того, как будет опубликовано в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдовы впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.