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Консультант Джорджеску выдвинул свою кандидатуру на выборах
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Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Румынии, сообщил телеканал Digi24. Об этом пишет РИА Новости.
"Консультант Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах после того, как кандидатура Кэлина Джорджеску была отклонена. Писароглу утверждает, что не является резервом Джорджеску, поскольку "он (Джорджеску. - Прим. ред.) незаменим", - указано в материале.
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