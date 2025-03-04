Консультант Джорджеску выдвинул свою кандидатуру на выборах

Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Румынии, сообщил телеканал Digi24. Об этом пишет РИА Новости.

"Консультант Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах после того, как кандидатура Кэлина Джорджеску была отклонена. Писароглу утверждает, что не является резервом Джорджеску, поскольку "он (Джорджеску. - Прим. ред.) незаменим", - указано в материале.