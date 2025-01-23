Концлагерь СБУ существует. Депутат Рады передал в ООН доказательства

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ. Об этом информирует РИА Новости.

Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.