Корабль "Драгон" направился к МКС

На борту корабля находится российский космонавт Александр Горбунов и астронавт НАСА Ник Хейг.



Изначально миссия состояла из 4 человек, но была сокращена, чтобы освободить место для двух американских астронавтов.



Из-за технических проблем они не смогли покинуть космическую станцию в запланированный срок и вынуждены были остаться на орбите до следующего года.