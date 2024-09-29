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Корабль "Драгон" направился к МКС

На борту корабля находится российский космонавт Александр Горбунов и астронавт НАСА Ник Хейг.

Изначально миссия состояла из 4 человек, но была сокращена, чтобы освободить место для двух американских астронавтов.

Из-за технических проблем они не смогли покинуть космическую станцию в запланированный срок и вынуждены были остаться на орбите до следующего года.

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