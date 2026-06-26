26 июня истек ультиматум, который Владимир Зеленский выставлял Беларуси неделю назад. По неким ретрансляторам он дал Лукашенко семь дней на демонтаж оборудования, пригрозив в противном случае отключить их силой: если Минск не уберет, то "сделаем мы".

Затем же он раньше срока объявляет, что проблемы больше нет. Сам выдумал ретрансляторы-убийцы на белорусских вышках, сам "победил", объявив, что оборудование замолчало. Беларусь просто стояла в сторонке и смотрела на этот спектакль. Что будет дальше?! Спасибо, конечно, за бесплатный цирк, но можно и без него, честно говоря.

Евроценности и фашизм: сам придумал проблему - сам решил

В феврале 2026 года Зеленский уже говорил, что, дескать, "наши ребята уже сделали так, что 3-4 ретранслятора не работают". Никаких доказательств этому представлено не было - все на словах, как и сейчас.

Потом либо забыл об этом, либо пиар-отдел решил, что надо бы по-другому преподнести это в медиаполе. И вот - работа над ошибками. Тут хочется спросить: Владимир, а эти ретрансляторы сейчас находятся рядом с вами, вы их видите?

Теперь же Украина переключилась на новую страшилку: Беларусь, видите ли, строит военные базы с боеприпасами у границы. Там в Бресте мост ремонтируют, пишут в соцсетях, а ВСУ это нервирует.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:

"Позиция Зеленского по отношению к Беларуси, как мне кажется, основана на желании расширить фронт на полторы тысячи километров. Я не думаю, что это был просто информационный шум. На самом деле я думаю, что это просто неадекватный человек, который сейчас находится у власти в Киеве и не понимает, что на кону стоит жизнь миллионов людей. Столько украинцев погибает, а те террористические акты, которые он себе в отношении Беларуси позволяет (когда погибает белорусская красавица, будущая мама), называются "обыкновенным фашизмом" на самом деле. Он под каток может пустить всех и вся - и украинцев, и белорусов, и россиян. Это просто удивительно".

Анна Великая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26437740-8668-441e-921f-a151e084a9f1/conversions/da6ea019-97df-4863-8a1e-17719f773630-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26437740-8668-441e-921f-a151e084a9f1/conversions/da6ea019-97df-4863-8a1e-17719f773630-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26437740-8668-441e-921f-a151e084a9f1/conversions/da6ea019-97df-4863-8a1e-17719f773630-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26437740-8668-441e-921f-a151e084a9f1/conversions/da6ea019-97df-4863-8a1e-17719f773630-xl-___webp_1920.webp 1920w

Провокация как политический жанр: 1941 год на горизонте будущего

Почему тут уместно вспомнить 1941 год? А потому что история любит повторяться, особенно когда кто-то очень хочет, чтобы она повторилась. Гитлер не просто стоял у границ СССР в Польше. Вермахт делал одну провокацию за другой, с тем чтобы потом заявить на весь мир: это СССР напал первым.

Но Сталин даже не стягивал войска к границе, чтобы не дать повода. Очень важно было, как все это выглядит. Ровно как и сейчас: сегодня много признаков, что происходит нечто похожее. Мир изменился с момента разгрома фашизма и нацизма.

Представления о них тоже претерпели жуткие трансформации: тогда фашист был врагом, нацистская символика - табу, а сейчас просто "свобода выражения мнений" - так говорят на Западе.

Вот еще пример: Antifa - вроде как антифашизм, да? В США недавно группа активистов из Antifa получила 450 лет тюрьмы за нападение на объект миграционной службы ICE в Альварадо, штат Техас. Руководитель Бенджамин Сонг получил 100 лет, остальным присудили от 50 до 70. Они стреляли, а затем ранили полицейского.

активисты Antifa news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb77704f-472f-4a16-b117-8b1c7efa67cb/conversions/86d05e4b-bc17-4a49-8229-41072aecefb1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb77704f-472f-4a16-b117-8b1c7efa67cb/conversions/86d05e4b-bc17-4a49-8229-41072aecefb1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb77704f-472f-4a16-b117-8b1c7efa67cb/conversions/86d05e4b-bc17-4a49-8229-41072aecefb1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb77704f-472f-4a16-b117-8b1c7efa67cb/conversions/86d05e4b-bc17-4a49-8229-41072aecefb1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Antifa - это, по идее, антифашизм, но тут получается какой-то вооруженный терроризм. Вопрос: если это Antifa, то что тогда на Западе "фашизм"? И тут, и в первом, и во втором случае есть жуткие мутации. Фашизмом очень часто там называют всех, кто не согласен с либеральной повесткой, а тех, кто открыто демонстрирует нацистскую символику, называют "борцами за свободу". Как вам такое?

Министр обороны Германии навестил украинских раненых. И что мы видим? Он рядом с палаткой, где красуются нацистские шевроны ВСУ. Журналисты спросили его: "Господин министр, что вы скажете по поводу символики "Азова"?" Он проигнорировал. Слава богу, что это пока еще "неудобный ответ", но кажется, еще лет десять - и это станет "свободой самовыражения".

нацистские шевроны ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9d9e8b-5c63-40be-8c4b-b28dceb1b602/conversions/3e2542d9-974f-4b38-99c2-905e107bdb5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9d9e8b-5c63-40be-8c4b-b28dceb1b602/conversions/3e2542d9-974f-4b38-99c2-905e107bdb5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9d9e8b-5c63-40be-8c4b-b28dceb1b602/conversions/3e2542d9-974f-4b38-99c2-905e107bdb5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9d9e8b-5c63-40be-8c4b-b28dceb1b602/conversions/3e2542d9-974f-4b38-99c2-905e107bdb5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Британская газета The Times обратила внимание на нацистские символы ВСУ. Подразделения операторов БПЛА назвали "Люфтваффе" и "Нахтигаль". "Люфтваффе" - это военно-воздушные силы Третьего рейха, а "Нахтигаль" - батальон, действовавший на стороне Гитлера, который участвовал в казнях еврейского населения Львова. Почему Запад смотрит на это сквозь пальцы?

Нарратив Запада - "борьба с Россией оправдывает все" - это самая страшная трансформация с 1945 года. Фашизм превратился в ярлык, который вешают на кого угодно, кроме реальных фашистов.

"Мы просто не можем понять, почему украинцы хотят таких героев, у которых руки в крови", - говорит польская активистка Каролина Романовская. Сошел ли мир с ума? Потому что новая логика Западного мира - это мир, где добро и зло меняются местами. Факты и историческая память переворачиваются с ног на голову, чтобы создать раскаленную кочергу для русского медведя.