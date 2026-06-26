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Коричневая чума современности: как на Западе нацизм стал "свободой самовыражения"
26 июня истек ультиматум, который Владимир Зеленский выставлял Беларуси неделю назад. По неким ретрансляторам он дал Лукашенко семь дней на демонтаж оборудования, пригрозив в противном случае отключить их силой: если Минск не уберет, то "сделаем мы".
Затем же он раньше срока объявляет, что проблемы больше нет. Сам выдумал ретрансляторы-убийцы на белорусских вышках, сам "победил", объявив, что оборудование замолчало. Беларусь просто стояла в сторонке и смотрела на этот спектакль. Что будет дальше?! Спасибо, конечно, за бесплатный цирк, но можно и без него, честно говоря.
Евроценности и фашизм: сам придумал проблему - сам решил
В феврале 2026 года Зеленский уже говорил, что, дескать, "наши ребята уже сделали так, что 3-4 ретранслятора не работают". Никаких доказательств этому представлено не было - все на словах, как и сейчас.
Потом либо забыл об этом, либо пиар-отдел решил, что надо бы по-другому преподнести это в медиаполе. И вот - работа над ошибками. Тут хочется спросить: Владимир, а эти ретрансляторы сейчас находятся рядом с вами, вы их видите?
Теперь же Украина переключилась на новую страшилку: Беларусь, видите ли, строит военные базы с боеприпасами у границы. Там в Бресте мост ремонтируют, пишут в соцсетях, а ВСУ это нервирует.
Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:
"Позиция Зеленского по отношению к Беларуси, как мне кажется, основана на желании расширить фронт на полторы тысячи километров. Я не думаю, что это был просто информационный шум. На самом деле я думаю, что это просто неадекватный человек, который сейчас находится у власти в Киеве и не понимает, что на кону стоит жизнь миллионов людей. Столько украинцев погибает, а те террористические акты, которые он себе в отношении Беларуси позволяет (когда погибает белорусская красавица, будущая мама), называются "обыкновенным фашизмом" на самом деле. Он под каток может пустить всех и вся - и украинцев, и белорусов, и россиян. Это просто удивительно".
Провокация как политический жанр: 1941 год на горизонте будущего
Почему тут уместно вспомнить 1941 год? А потому что история любит повторяться, особенно когда кто-то очень хочет, чтобы она повторилась. Гитлер не просто стоял у границ СССР в Польше. Вермахт делал одну провокацию за другой, с тем чтобы потом заявить на весь мир: это СССР напал первым.
Но Сталин даже не стягивал войска к границе, чтобы не дать повода. Очень важно было, как все это выглядит. Ровно как и сейчас: сегодня много признаков, что происходит нечто похожее. Мир изменился с момента разгрома фашизма и нацизма.
Представления о них тоже претерпели жуткие трансформации: тогда фашист был врагом, нацистская символика - табу, а сейчас просто "свобода выражения мнений" - так говорят на Западе.
Вот еще пример: Antifa - вроде как антифашизм, да? В США недавно группа активистов из Antifa получила 450 лет тюрьмы за нападение на объект миграционной службы ICE в Альварадо, штат Техас. Руководитель Бенджамин Сонг получил 100 лет, остальным присудили от 50 до 70. Они стреляли, а затем ранили полицейского.
Antifa - это, по идее, антифашизм, но тут получается какой-то вооруженный терроризм. Вопрос: если это Antifa, то что тогда на Западе "фашизм"? И тут, и в первом, и во втором случае есть жуткие мутации. Фашизмом очень часто там называют всех, кто не согласен с либеральной повесткой, а тех, кто открыто демонстрирует нацистскую символику, называют "борцами за свободу". Как вам такое?
Министр обороны Германии навестил украинских раненых. И что мы видим? Он рядом с палаткой, где красуются нацистские шевроны ВСУ. Журналисты спросили его: "Господин министр, что вы скажете по поводу символики "Азова"?" Он проигнорировал. Слава богу, что это пока еще "неудобный ответ", но кажется, еще лет десять - и это станет "свободой самовыражения".
Британская газета The Times обратила внимание на нацистские символы ВСУ. Подразделения операторов БПЛА назвали "Люфтваффе" и "Нахтигаль". "Люфтваффе" - это военно-воздушные силы Третьего рейха, а "Нахтигаль" - батальон, действовавший на стороне Гитлера, который участвовал в казнях еврейского населения Львова. Почему Запад смотрит на это сквозь пальцы?
Нарратив Запада - "борьба с Россией оправдывает все" - это самая страшная трансформация с 1945 года. Фашизм превратился в ярлык, который вешают на кого угодно, кроме реальных фашистов.
"Мы просто не можем понять, почему украинцы хотят таких героев, у которых руки в крови", - говорит польская активистка Каролина Романовская. Сошел ли мир с ума? Потому что новая логика Западного мира - это мир, где добро и зло меняются местами. Факты и историческая память переворачиваются с ног на голову, чтобы создать раскаленную кочергу для русского медведя.
История тут учит одному: провокации рано или поздно приводят к катастрофе. 1939 и 1941 годы как будто бы маячат на горизонте. Только теперь провокации упакованы еще и в TikTok, и в гранты на демократию. И те, кто кричит громче всех о демократии, рискуют проснуться в объятиях коричневой чумы. История все-таки, наверное, не учит, она просто смеется последней. Только занавес в этих случаях всегда падает неожиданно и с чудовищными жертвами.