Космический корабль Crew Dragon с застрявшими на МКС астронавтами NASA вернулся на Землю

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в состав которой входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, вернулся на Землю. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

Корабль совершил приводнение в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида 18 марта в 17:57 по времени восточного побережья США (00:57 мск среды). Отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) состоялась 18 марта в 01:06 (08:06 мск).

Помимо Горбунова, в экипаж миссии Crew-9 входили астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 18 июня, потом на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.