Коул Аллен обвинен в попытке убийства президента США

Преподавателю из Калифорнии Коулу Аллену, который стрелял в Трампа в минувшую субботу, 25 апреля, предъявили официальное обвинение. По статье о покушении на убийство президента Соединенных Штатов ему грозит пожизненное заключение.

Как водится в Америке, для пущей уверенности в результате на чащу весов бросили и пару обвинений полегче: незаконное использование огнестрельного оружия и насилие в отношении государственного служащего. С таким списком Аллену вряд ли суждено когда-либо выйти на свободу.

Между тем американская пресса полна конспирологических версий, будто бы покушение является заговором с целью повысить популярность лично Трампа и Республиканской партии в целом.