Коул Аллен обвинен в попытке убийства президента США
Преподавателю из Калифорнии Коулу Аллену, который стрелял в Трампа в минувшую субботу, 25 апреля, предъявили официальное обвинение. По статье о покушении на убийство президента Соединенных Штатов ему грозит пожизненное заключение.
Как водится в Америке, для пущей уверенности в результате на чащу весов бросили и пару обвинений полегче: незаконное использование огнестрельного оружия и насилие в отношении государственного служащего. С таким списком Аллену вряд ли суждено когда-либо выйти на свободу.
Между тем американская пресса полна конспирологических версий, будто бы покушение является заговором с целью повысить популярность лично Трампа и Республиканской партии в целом.
Сам же американский президент сделал из этой истории один-единственный вывод: надо поскорее доломать один из флигелей Белого дома и выстроить на его месте зал для проведения балов - там-то президент сможет, наконец, чувствовать себя в полной безопасности.