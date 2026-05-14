Крах двухпартийной системы или временный шторм? Аналитик Татищев о кризисе в Великобритании

Сокрушительное поражение правящих лейбористов по итогам выборов в местные советы в Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса. Политический ринг все увереннее занимают крайне правая Реформаторская партия и левопопулистская партия "зеленых". Двухпартийная система, веками определявшая жизнь страны, окончательно разрушается.

Премьер-министр Кир Стармер борется с растущими призывами уйти в отставку и пытается спасти себя новыми обещаниями. Удастся ли это, когда в рядах партии усиливается паника? Не вызовет ли очередная ротация главной политической фигуры хаос, когда стране так нужна твердая рука? И почему туманная стратегия подрывает единство Соединенного Королевства? Об этом рассказал аналитик Никита Татищев в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

По мнению аналитика, текущее состояние британской политики можно назвать нормальным - оно уже давно находится в "шторме". До этого точно так же штормило консерваторов: за 8 лет в партии сменилось 4 премьера. На этом фоне нынешний глава правительства Кир Стармер выглядит настоящим долгожителем. Он пользуется большой поддержкой, в том числе со стороны правящего дома Великобритании.

Низкие рейтинги Стармера не стоит переоценивать: в Великобритании они работают иначе. То, что премьера ругают, здесь является правилом хорошего тона. Рейтинг не настолько очевидно отражает реальный политический расклад.

Фото: ТАСС

Даже если Стармер уйдет, для Лейбористской партии главное - сохранить кабинет и правительство Его Величества. Если партия решится на замену премьера, она должна сделать это максимально бесшовно.

Для партии необходимо обеспечить бесшовную ротацию, но сейчас это невозможно по простой причине: для смещения премьера по внутренним партийным правилам требуется 81 голос и 20 % голосов парламентариев, чего сложно добиться: кандидаты есть, но они не в полной мере подходят.

Если сильно "запахнет жареным" и станет понятно, что для рейтинга партии нужно сохранить курс, заложенный Стармером, может быть назначена фигура, которая этот курс продолжит, ведь дело не в именах, а в курсе. Возникает ощущение, что британская система движется во многом на автопилоте - и это залог ее прочности.

аналитик Никита Татищев

Местные выборы действительно отражают настроения британцев, но эти настроения правящими партиями были во многом предсказаны. Они видят то недовольство, которое докатывается до острова из Европы: рост правых настроений и популизма серьезно подтачивает партийную систему Великобритании.

Рост популярности правых и популистов в Британии - часть общеевропейского тренда, вызванного отсутствием ясных перспектив и падением уровня жизни. Люди видят, что живут хуже предыдущих поколений: дорожает жилье, экономические трудности усугубляются миграционными кризисами. По отдельности эти проблемы не фатальны, но вместе они создают синергию, а предлагаемые системой решения интуитивно кажутся людям неэффективными.

Однако кабинет, полагает аналитик, сможет разобраться с кризисом. Политическая система Великобритании, обладающая жесткой консенсусной рамкой, сумеет инкорпорировать правопопулистские настроения в общий дискурс.

Интересно, что в ходе выборов электорат, который раньше перетекал от консерваторов к лейбористам и обратно, теперь уходит от них в принципе и аккумулируется в других партиях - как правых, так и "зеленых". Но говорить о крахе системы преждевременно: правительство остается дееспособным, оппозиция Его Величества - тоже. Несистемная оппозиция инкорпорируется и пока не нарушает консенсусную рамку.

Британская политика, скорее всего, воспользуется турбулентностью и постарается переложить ее на страны Европы, в которые сейчас активно вкладывается. Исторически Британия решает свои проблемы с помощью других государств.