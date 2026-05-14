Крах двухпартийной системы или временный шторм? Аналитик Татищев о кризисе в Великобритании
Сокрушительное поражение правящих лейбористов по итогам выборов в местные советы в Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса. Политический ринг все увереннее занимают крайне правая Реформаторская партия и левопопулистская партия "зеленых". Двухпартийная система, веками определявшая жизнь страны, окончательно разрушается.
Премьер-министр Кир Стармер борется с растущими призывами уйти в отставку и пытается спасти себя новыми обещаниями. Удастся ли это, когда в рядах партии усиливается паника? Не вызовет ли очередная ротация главной политической фигуры хаос, когда стране так нужна твердая рука? И почему туманная стратегия подрывает единство Соединенного Королевства? Об этом рассказал аналитик Никита Татищев в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".
По мнению аналитика, текущее состояние британской политики можно назвать нормальным - оно уже давно находится в "шторме". До этого точно так же штормило консерваторов: за 8 лет в партии сменилось 4 премьера. На этом фоне нынешний глава правительства Кир Стармер выглядит настоящим долгожителем. Он пользуется большой поддержкой, в том числе со стороны правящего дома Великобритании.
Низкие рейтинги Стармера не стоит переоценивать: в Великобритании они работают иначе. То, что премьера ругают, здесь является правилом хорошего тона. Рейтинг не настолько очевидно отражает реальный политический расклад.
Даже если Стармер уйдет, для Лейбористской партии главное - сохранить кабинет и правительство Его Величества. Если партия решится на замену премьера, она должна сделать это максимально бесшовно.
Для партии необходимо обеспечить бесшовную ротацию, но сейчас это невозможно по простой причине: для смещения премьера по внутренним партийным правилам требуется 81 голос и 20 % голосов парламентариев, чего сложно добиться: кандидаты есть, но они не в полной мере подходят.
Если сильно "запахнет жареным" и станет понятно, что для рейтинга партии нужно сохранить курс, заложенный Стармером, может быть назначена фигура, которая этот курс продолжит, ведь дело не в именах, а в курсе. Возникает ощущение, что британская система движется во многом на автопилоте - и это залог ее прочности.
Местные выборы действительно отражают настроения британцев, но эти настроения правящими партиями были во многом предсказаны. Они видят то недовольство, которое докатывается до острова из Европы: рост правых настроений и популизма серьезно подтачивает партийную систему Великобритании.
Рост популярности правых и популистов в Британии - часть общеевропейского тренда, вызванного отсутствием ясных перспектив и падением уровня жизни. Люди видят, что живут хуже предыдущих поколений: дорожает жилье, экономические трудности усугубляются миграционными кризисами. По отдельности эти проблемы не фатальны, но вместе они создают синергию, а предлагаемые системой решения интуитивно кажутся людям неэффективными.
Однако кабинет, полагает аналитик, сможет разобраться с кризисом. Политическая система Великобритании, обладающая жесткой консенсусной рамкой, сумеет инкорпорировать правопопулистские настроения в общий дискурс.
Интересно, что в ходе выборов электорат, который раньше перетекал от консерваторов к лейбористам и обратно, теперь уходит от них в принципе и аккумулируется в других партиях - как правых, так и "зеленых". Но говорить о крахе системы преждевременно: правительство остается дееспособным, оппозиция Его Величества - тоже. Несистемная оппозиция инкорпорируется и пока не нарушает консенсусную рамку.
Британская политика, скорее всего, воспользуется турбулентностью и постарается переложить ее на страны Европы, в которые сейчас активно вкладывается. Исторически Британия решает свои проблемы с помощью других государств.
Тот же фокус, вероятно, будет применен и сейчас. Остается надеяться, что в рамках этого фокуса Восточная Европа не будет задета этими авантюрами. Потому что проблемы, стоящие перед Британией, возможно, придется решать всему континенту, как минимум, Лондон этого хочет.