3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
Крах немецкого автопрома: за 7 лет отрасль потеряла 125 тыс. рабочих мест
Автор:Редакция news.by
Промышленный сектор Германии переживает затяжной кризис. С 2019 года в этой отрасли исчезло более 340 тыс. рабочих мест, что составляет 6 % от общего числа занятых.
Главной причиной сокращений аналитики называют слабое развитие оборота предприятий, при этом принятые правительством меры поддержки ситуацию не спасают.
Дополнительно давят геополитические конфликты, растущий протекционизм и торговые споры.
Сильнее всего кризис ударил по немецкому автопрому: за последние 7 лет работу на автомобильных заводах потеряли 125 тыс. сотрудников.
Эксперты предупреждают: без заметного снижения цен на энергоносители остановить волну увольнений будет невозможно, что в дальнейшем может привести к закрытию целых заводов.