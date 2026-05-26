Крах немецкого автопрома: за 7 лет отрасль потеряла 125 тыс. рабочих мест

Промышленный сектор Германии переживает затяжной кризис. С 2019 года в этой отрасли исчезло более 340 тыс. рабочих мест, что составляет 6 % от общего числа занятых.

Главной причиной сокращений аналитики называют слабое развитие оборота предприятий, при этом принятые правительством меры поддержки ситуацию не спасают.

Дополнительно давят геополитические конфликты, растущий протекционизм и торговые споры.

Сильнее всего кризис ударил по немецкому автопрому: за последние 7 лет работу на автомобильных заводах потеряли 125 тыс. сотрудников.