Красный уровень угрозы. Более 7 тыс. аргентинцев эвакуировали из-за наводнения

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Более 7 тыс. человек эвакуированы в пригородах Буэнос-Айреса и некоторых городах одноименной провинции из-за наводнения. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на издание La Nacion.

Наводнение вызвано сильными дождями, которые продолжаются в Буэнос-Айресе и его пригородах с пятницы, 16 мая. За это время выпало более 400 мм осадков.

По данным источников, 3 человека числятся пропавшими без вести. Часть эвакуированных покинула зону бедствия самостоятельно.

Также в правительстве провинции предупредили население о том, что в пострадавших районах сохраняется красный уровень угрозы из-за ожидаемых ураганных ветров, осадков и грозы.