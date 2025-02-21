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Криптобиржу обокрали на 1,46 млрд долларов
Криптобиржа Bybit заявила о кибератаке, украденная сумма достигла $1,46 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Crypto News.
По его данным, Bybit проинформировала о взломе одного из так называемых холодных кошельков Ethereum, с которого вывели свыше $1 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH) и других активах. "Холодный" кошелек - небольшое физическое устройство, которое позволяет пользователям хранить закрытые криптографические ключи в автономном, "холодном" хранилище и в любое время использовать их для совершения онлайн-транзакций с криптовалютой.
Атака, совершенная 21 февраля, может стать крупнейшим в истории кибернападением на одну криптобиржу. Сумма украденных средств превышает 50% от общей стоимости криптовалюты, похищенной в 2024 году.