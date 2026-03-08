Затяжной экономический кризис становится все острее: союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии прогнозирует, что в 2026 году эти отрасли лишатся до 150 тыс. рабочих мест.

Основные причины - дорогая электроэнергия, высокие корпоративные налоги и социальные отчисления, а также чрезмерная бюрократия.

По словам представителя союза, необходимо сокращать и самих бюрократов - в госуправлении слишком много персонала, что ложится бременем на бюджеты всех уровней.