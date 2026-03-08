3.74 BYN
Кризис в ФРГ усугубляется: сферы металлургии и электротехники могут лишиться 150 тыс. сотрудников
Автор:Редакция news.by
Затяжной экономический кризис становится все острее: союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии прогнозирует, что в 2026 году эти отрасли лишатся до 150 тыс. рабочих мест.
Основные причины - дорогая электроэнергия, высокие корпоративные налоги и социальные отчисления, а также чрезмерная бюрократия.
По словам представителя союза, необходимо сокращать и самих бюрократов - в госуправлении слишком много персонала, что ложится бременем на бюджеты всех уровней.
Отмечается, что металлургия и электротехника находятся в рецессии уже два года: с 2018 года отрасли потеряли 270 тыс. рабочих мест. С февраля 2026 года число занятых в них упало ниже 3 млн 8 тыс. человек, что стало худшим показателем с 2015 года.