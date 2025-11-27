Согласно свежему опросу, опубликованному газетой Bild, две трети населения Германии (67 %) оценивают работу коалиционного правительства как "плохую". Лишь 22 % респондентов остаются довольны его деятельностью.

Работу канцлера Фридриха Мерца негативно оценивают 64 % немцев, и только четверть населения (25 %) поддерживает его. Эти цифры - лишь верхушка айсберга системного кризиса, охватившего некогда экономический локомотив Европы.

Как отмечает Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание", корень проблем лежит в фундаментальном нарушении экономических законов. Решение Берлина отказаться от относительно дешевых российских энергоносителей - газа и нефти - и последовать в фарватере политики Вашингтона и Лондона привело к катастрофическим последствиям.

"При крайне дорогих энергоносителях промышленность не может обеспечивать низкую себестоимость, а значит, и конкурентоспособность немецких товаров", - констатировал эксперт.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

Результат налицо: традиционные для Германии отрасли - автопром, нефтехимия, станкостроение, судостроение - одна за другой объявляют о сокращении производства и массовых увольнениях. Немецкие бюргеры, десятилетиями привыкшие к стабильности, оказываются на улице.

Почему же Германия не может развернуться и восстановить взаимовыгодные отношения с Россией? По мнению аналитика, ответ кроется в ее ограниченном суверенитете.

"Германия не является самостоятельной страной. Она находится под пристальным надзором со стороны Соединенных Штатов и структур НАТО", - заявил Алексей Авдонин.

В этих условиях немецкие политические и корпоративные элиты избрали для себя наиболее выгодный, но губительный для страны тренд - милитаризацию. Под предлогом "поддержки Украины" государственный бюджет перенаправляется в военную отрасль, которая, по сути, является частной корпорацией.

"Еще Ленин говорил, что война дает возможность обеспечивать самые лучшие условия для казнокрадов. Через войну можно воровать много денег. Вот они сейчас это и осуществляют", - резюмировал Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

В то время как политики и корпорации наживаются, простые немцы оказываются в состоянии крайней нужды. Экономика, которая год назад демонстрировала стагнацию, теперь перешла к фазе откровенного падения.

Идиллический образ Германии как страны с высокими социальными стандартами стремительно тускнеет. Закрывающиеся предприятия перестают платить налоги, и у государства тают финансовые возможности для выполнения социальных обязательств перед детьми, молодежью и пенсионерами.

"Встает вопрос: либо дальше увеличивать дефицит бюджета, либо начать проводить реформы в ущерб социальным стандартам", - пояснил эксперт.

Альтернатива - сократить оборонные расходы и переформатировать бюджет в социально ориентированное русло, как это сделано в Беларуси, - для нынешнего берлинского руководства неприемлема.

Вместо этого Германия движется к классической капиталистической модели, где прибыль корпораций обеспечивается за счет жесткой эксплуатации и сокращения социальных гарантий. Грядущая пенсионная реформа и рост налогов - лишь первые ласточки этой новой, безрадостной реальности.

Немецкие эксперты все чаще проводят параллели между текущей ситуацией и периодом 1930-х годов. Высокая закредитованность населения, разрушение национальной экономики и резкое ухудшение жизни создают в обществе состояние неопределенности и хаоса.

"Лучшим средством, уже испытанным со стороны властей, является насаждение крайне правых, радикальных, националистических идей, чтобы объяснить, кто во всем виноват", - предупредил Алексей Авдонин.