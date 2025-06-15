Кровавые протесты: в США совершены атаки на представителей власти

Погромы, разбои, грабежи и столкновениями с полицией - общенациональная акция протеста под лозунгом "Нет королям" прокатилась по городам США в день рождения хозяина Белого дома.

Армия мигрантов схлестнулась с армией США. Усмиряли негодующих совсем не "демократично"- силовики вовсю применяют газовые гранаты и расстреливают протестующих резиновыми пулями.

Беспорядки приобрели кровавый оттенок - начались убийства. В Миннесоте произошло нападение на местных представителей власти. Законодатель штата Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли в результате нападения в своем доме в пригороде Миннеаполиса. Позже сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в своем доме в соседнем пригороде.

Власти считают, что нападения были спланированными и имели политические мотивы. У подозреваемого в машине обнаружили список других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. Стрелок скрылся. Сообщается, что он выдавал себя за полицейского.