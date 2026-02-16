3.72 BYN
Кровопускание, Зеленский, торговля людьми - как Эпштейн пытался нажиться на украинском хаосе
Эпштейн и Ротшильды долгое время присматривались к Украине и планировали заработать миллиарды после майданного госпереворота в 2014 году.
В 2019 году Порошенко проиграл выборы комику, а Эпштейн все еще искал схемы, как нажиться на украинском хаосе.
Всплыла и переписка Эпштейна о назначении Зеленского. Его он открыто называет авантюристом и евреем, торгующим темой украинства. В общении с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом миллиардер не подбирает слов.
Зеленский также упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми в Украине.
Откровения бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель делают Киев ментально еще ближе к закрытым вечеринкам Эпштейна. Она рассказала про темную сторону Ермака, бывшего главы офиса Зеленского.
Стоит ли удивляться изуверству и фанатизму в Украине. Когда бесы в голове у политиков и военных. Радикальные азовцы поклоняются язычеству и даже устраивают ритуальное кровопускание.
В рядах украинских подразделений воюют и белорусские добровольцы. Никто этого не скрывает на официальном уровне.
Похоже, Украина уже давно стала подопытной страной и настоящим полигоном для нацистских идей.
Дикие вечеринки западной политической элиты. Шокирующие поступки и громкие имена: от королевских семей до экс-президентов. Подробности смотрите в "Понятной политике".