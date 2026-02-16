Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60339cb2-6047-4b26-a214-cb4b2af69878/conversions/2b5068c5-5132-4b93-8dab-738556e3d5c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60339cb2-6047-4b26-a214-cb4b2af69878/conversions/2b5068c5-5132-4b93-8dab-738556e3d5c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60339cb2-6047-4b26-a214-cb4b2af69878/conversions/2b5068c5-5132-4b93-8dab-738556e3d5c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60339cb2-6047-4b26-a214-cb4b2af69878/conversions/2b5068c5-5132-4b93-8dab-738556e3d5c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Эпштейн и Ротшильды долгое время присматривались к Украине и планировали заработать миллиарды после майданного госпереворота в 2014 году.

В 2019 году Порошенко проиграл выборы комику, а Эпштейн все еще искал схемы, как нажиться на украинском хаосе.

Всплыла и переписка Эпштейна о назначении Зеленского. Его он открыто называет авантюристом и евреем, торгующим темой украинства. В общении с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом миллиардер не подбирает слов.

Зеленский также упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми в Украине.

В материалах дела Эпштейна упоминаются оргии с явно ритуальным уклоном. Вот кадр одной из таких вечеринок: гости поедают сироп с обнаженного женского тела, которое лежит в гробу. Один из своих банковских счетов своем личном кабинете Эпштейн назвал Баал - это ветхозаветный бог, которому приносили в жертву детей. В материалах по делу Эпштейна содержатся и другие описания сцен ритуального насилия.

Откровения бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель делают Киев ментально еще ближе к закрытым вечеринкам Эпштейна. Она рассказала про темную сторону Ермака, бывшего главы офиса Зеленского.

Стоит ли удивляться изуверству и фанатизму в Украине. Когда бесы в голове у политиков и военных. Радикальные азовцы поклоняются язычеству и даже устраивают ритуальное кровопускание.

В рядах украинских подразделений воюют и белорусские добровольцы. Никто этого не скрывает на официальном уровне.

Похоже, Украина уже давно стала подопытной страной и настоящим полигоном для нацистских идей.