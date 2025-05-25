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Крупнейший аккумуляторный завод Швеции закрывается
Европа теряет свои ключевые заводы. Крупнейший аккумуляторный завод Швеции закрывается. Из-за дороговизны ресурсов и отсутствия заказов производство, в которое было вложено 4,5 млрд евро, перестанет существовать до конца июня. Владельцы компании боролись с кризисом за счет увольнений сотрудников. На предприятии оставили менее тысячи рабочих, которые в скором времени пополнят биржу труда.
Шведский завод открывали для нужд европейского автопрома. Однако в последнее время автомобильные гиганты стали все чаще закупать на более выгодных условиях аккумуляторы в Китае.