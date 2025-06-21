Крушение воздушного шара в Бразилии, погибли 8 человек

Крушение воздушного, Бразилия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd07cfed-18df-43c3-ac09-318e02803776/conversions/42776c32-b4ba-4b80-a793-c271cddac628-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd07cfed-18df-43c3-ac09-318e02803776/conversions/42776c32-b4ba-4b80-a793-c271cddac628-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd07cfed-18df-43c3-ac09-318e02803776/conversions/42776c32-b4ba-4b80-a793-c271cddac628-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd07cfed-18df-43c3-ac09-318e02803776/conversions/42776c32-b4ba-4b80-a793-c271cddac628-xl-___webp_1920.webp 1920w

Воздушный шар с пассажирами упал в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, в результате чего погибли восемь человек. Об этом заявил губернатор региона Жоржинью Меллу в соцсети X, сообщает ТАСС.

По его словам, всего на борту находился 21 пассажир. Подтверждена гибель восьми человек, остальные 13 выжили, им оказывается необходимая помощь.

По данным портала Metropoles, шар по неизвестной причине загорелся, после чего стал падать с большой высоты. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди в южной части штата. Отмечается, что это место известно в Бразилии как "столица воздухоплавания".