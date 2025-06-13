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КСИР: Десятки выпущенных Ираном по Израилю ракет поразили цели
Автор:Редакция news.by
КСИР: Десятки выпущенных Ираном по Израилю ракет поразили целиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09f61809-7519-4cd9-b47c-9f2e68a70e04/conversions/1f1f35c2-0589-4c74-ac76-9e9381c7eb54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09f61809-7519-4cd9-b47c-9f2e68a70e04/conversions/1f1f35c2-0589-4c74-ac76-9e9381c7eb54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09f61809-7519-4cd9-b47c-9f2e68a70e04/conversions/1f1f35c2-0589-4c74-ac76-9e9381c7eb54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09f61809-7519-4cd9-b47c-9f2e68a70e04/conversions/1f1f35c2-0589-4c74-ac76-9e9381c7eb54-xl-___webp_1920.webp 1920w
Десятки ракет, запущенных Ираном по территории Израиля в ходе операции "Правдивое обещание - 3", поразили намеченные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
"Отчеты, спутниковые снимки и разведывательные данные свидетельствуют о том, что десятки баллистических ракет эффективно поразили намеченные цели", - отмечается в заявлении, которое приводит пресс-служба КСИР.