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КСИР: Десятки выпущенных Ираном по Израилю ракет поразили цели

КСИР: Десятки выпущенных Ираном по Израилю ракет поразили цели

Десятки ракет, запущенных Ираном по территории Израиля в ходе операции "Правдивое обещание - 3", поразили намеченные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Отчеты, спутниковые снимки и разведывательные данные свидетельствуют о том, что десятки баллистических ракет эффективно поразили намеченные цели", - отмечается в заявлении, которое приводит пресс-служба КСИР.

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