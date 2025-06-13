КСИР: Десятки выпущенных Ираном по Израилю ракет поразили цели

Десятки ракет, запущенных Ираном по территории Израиля в ходе операции "Правдивое обещание - 3", поразили намеченные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).