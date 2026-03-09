КСИР: Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее 1 тонны

На Ближнем Востоке продолжаются ракетные обстрелы. По данным агентства Fars, Израиль и США атаковали с воздуха некоторые районы Тегерана, а также города Исфахан, Кередж и Тебриз.

Поступили сообщения об ударе по школе в городе Хомейн. О погибших и раненых пока не известно. Также сообщается о гибели 16 студентов университета Пайам Нур. Подробности произошедшего не уточняются.

В свою очередь, Тегеран начал очередной обстрел Израиля. КСИР заявил, что Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны, и обещает увеличить продолжительность волн ракетных пусков и их размах. Тегеран уже применил против еврейского государства 10 таких ракет. Кроме того, иранские силы провели ракетную атаку на американскую базу, расположенную в Бахрейне. Сообщается о пожаре.