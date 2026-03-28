Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

КСИР объявил об уничтожении в Дубае склада с украинскими противодроновыми системами

Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил в Дубае склад украинских противодроновых систем. По его данным, в момент атаки внутри находился 21 человек - их судьба неизвестна.

Ранее сообщалось, что Киев помогает американским войскам на Ближнем Востоке бороться с иранскими беспилотниками: якобы в регион отправились специалисты, которые специализируются на уничтожении иранских "Шахедов".

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

Ближний Восток