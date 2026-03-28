КСИР объявил об уничтожении в Дубае склада с украинскими противодроновыми системами
Автор:Редакция news.by
Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил в Дубае склад украинских противодроновых систем. По его данным, в момент атаки внутри находился 21 человек - их судьба неизвестна.
Ранее сообщалось, что Киев помогает американским войскам на Ближнем Востоке бороться с иранскими беспилотниками: якобы в регион отправились специалисты, которые специализируются на уничтожении иранских "Шахедов".