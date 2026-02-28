3.75 BYN
КСИР пообещал самую мощную наступательную операцию
Иран погрузился в 40-дневный траур после смерти Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Он был убит накануне рано утром после удара по его резиденции. В результате атак США и Израиля погибли еще 4 члена его семьи.
Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал самую мощную наступательную операцию в его истории после сообщений о смерти лидера. Временно руководить Ираном будут президент Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции.
Тысячи людей вышли на площади с флагами и портретами Али Хаменеи, прощаясь с Верховным лидером. Над мечетью Имама Резы в Мешхеде - родном городе Хаменеи - поднят траурный стяг.
Атаковано около 500 целей
Удар по Ирану стал самым масштабным в истории ВВС Израиля, в нем участвовали более 200 самолетов, заявляет израильская армия. По всей территории Ирана было атаковано около 500 целей. Пострадали свыше 20 провинций страны. Нападению, в том числе, подвергся завод к западу от Тегерана, где обогащается уран.
При этом, как передает Си-эн-эн, удары не привели к серьезному ущербу для ракетного и оборонного потенциала Ирана, зато стали причиной многочисленных жертв среди мирного населения. Погибших в результате вчерашних атак - более 200 человек, пострадали около 750 - это информация Иранского Красного Полумесяца. Число погибших учеников иранской начальной школы для девочек в результате атаки возросло до 148, пострадавших - до 95. Ракеты попали еще в здания двух школ.