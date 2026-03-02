3.75 BYN
КСИР сообщил о запуске 10-й волны ракет по Израилю
Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю, сообщил КСИР. Под ударом находится правительственный квартал в Тель-Авиве, а также военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.
Также сообщается, что удар нанесен, предположительно, по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. Начался пожар.
В столице Ирана атакована телерадиовещательная компания, а также больница Ганди. В результате обстрела на площади Нилуфар погибли минимум 20 человек. Мощный взрыв произошел в городе Санандадж на западе Ирана. Сообщается о трех погибших, многие получили ранения.
СМИ сообщают, что иранские военные сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты катапультировались. Также в этой стране атаковано посольство США.
Зафиксирован прилет и по британскому военному объекту на Кипре. В ответ Лондон разрешил США использовать британские базы для ударов по складам ракет в Иране. Премьер Стармер направит в страны Персидского залива экспертов из Британии и Украины, чтобы они помогли военным сбивать иранские беспилотники. Но от прямого участия в конфликте британский премьер воздержался.