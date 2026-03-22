Ближний Восток остается в огне: Израиль нанес авиаудар по жилому району города Урмия в Иране, на месте работают экстренные службы.

Также ЦАХАЛ нанесла удар по стратегически важному мосту на юге Ливана - переправе через реку Литани. Как заявили в Тель-Авиве, операция проводится в рамках плана по изоляции "Хезболлы".

В свою очередь Тегаран атакует новые пункты дислокации израильской армии. Крупный фрагмент иранской ракеты упал во двор школы в центральной части Израиля. Также в Тель-Авиве возле жилых домов упали осколки кассетной бомбы и повредили здание.

Тем временем КСИР угрожает полностью закрыть Ормузский пролив в ответ на угрозы Трампа "уничтожить" иранские электростанции, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.