КСИР угрожает полностью закрыть Ормузский пролив в ответ на угрозы Трампа
Ближний Восток остается в огне: Израиль нанес авиаудар по жилому району города Урмия в Иране, на месте работают экстренные службы.
Также ЦАХАЛ нанесла удар по стратегически важному мосту на юге Ливана - переправе через реку Литани. Как заявили в Тель-Авиве, операция проводится в рамках плана по изоляции "Хезболлы".
В свою очередь Тегаран атакует новые пункты дислокации израильской армии. Крупный фрагмент иранской ракеты упал во двор школы в центральной части Израиля. Также в Тель-Авиве возле жилых домов упали осколки кассетной бомбы и повредили здание.
Тем временем КСИР угрожает полностью закрыть Ормузский пролив в ответ на угрозы Трампа "уничтожить" иранские электростанции, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.
Тегеран также заявляет о готовности нанесения ударов по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля и по электростанциям в странах региона, где расположены американские базы. Иранские власти отмечают, что пролив по-прежнему открыт для всех судов, за исключением тех, кто связан с "врагами Ирана".